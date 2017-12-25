Çamaşır ipi ile iniş yapan dağcı 8 saat mahsur kaldı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde 250 metrelik uçurumdan çamaşır ipi ile inmeye çalışan amatör dağcı Polat O. (26), mahsur kaldığı yerden 8 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sarıkoyak Mahallesi Cenderesi mevkiinde uçurumdan iniş yapan amatör dağcı Polat O., kendisini bağladığı çamaşır ipi kopunca 250 metrelik uçurumun 50'nci metresinde mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen Polat O.'yu kurtarmak için yardım ekipleri seferber oldu. Bölgeye giden sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tüm çabalarına rağmen Polat O.'yu bulunduğu yerden alamadı. Daha sonra çağrılan AKUT ekibi, AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliği ile 2.5 saat süren çalışma ile Polat O.'yu kurtarıldı. 8 saat boyunca kurtarılmayı beklediği yerden indirilen Polat O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Dağcıların kullandığı ip yerine çamaşır ipi kullandığı onun da kopması sonucu mahsur kaldığı belirtilen Polat O. olay yerine gelen ailesiyle ayrıldı.



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