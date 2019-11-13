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Cam silerken 11'inci kattan düşen kadın öldü
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, Ayşe Eraslan (39) annesinin 11'inci katta yeni taşınacağı evin camlarını silerken dengesini kaybedip, yere düşünce öldü. Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe...
GÜVENLİK 13.11.2019, 14:38
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de, Ayşe Eraslan (39) annesinin 11'inci katta yeni taşınacağı evin camlarını silerken dengesini kaybedip, yere düşünce öldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde bulunan 15 katlı Yunus Emre Apartmanı'nda meydana geldi. Ayşe Eraslan, annesinin yeni taşınacağı apartmanın 11'inci katındaki daireyi temizlemeye başladı. Eraslan, evin penceresine çıkıp camları silerken dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan'ın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Eraslan'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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