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Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya kaldı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde iddiaya göre çalmak için girdiği otomobilin içinde aldığı alkolün etkisiyle uyuyakalan şüpheli, araç sahibi tarafından uyandırıldı.

Çalmaya çalıştığı otomobilde uyuya kaldı

 DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde iddiaya göre çalmak için girdiği otomobilin içinde aldığı alkolün etkisiyle uyuyakalan şüpheli, araç sahibi tarafından uyandırıldı. Panikleyip kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kumral, 20 ABD 319 plakalı otomobilini park edip evine gitti. Kumral, sabah otomobilinin yanına geldiğinde sürücü koltuğunda 25 yaşlarında bir erkeğin uyuduğunu gördü. Otomobilin kapısını açan Kumral, uyuyan kişiyi dürterek uyandırdı. Kumral'ı karşısında gören kişi ise panikleyerek otomobilden çıkıp koşarak kaçtı. Kumral'ın durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı. Yapılan inceleme de otomobilin kapısının zorlandığı belirlenince, kaçan şüphelinin çalmak için otomobile girdiği ancak aldığı alkolün etkisi ile içeride uyuyakaldığının değerlendirildiği öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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