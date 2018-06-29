Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

Çalıştıkları işyerinden mazot çalarken yakalandılar

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir taş ocağından mazot hırsızlığı yapmaya kalkışan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin taş ocağında çalıştığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yaylaköy...

Çalıştıkları işyerinden mazot çalarken yakalandılar
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir taş ocağından mazot hırsızlığı yapmaya kalkışan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin taş ocağında çalıştığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yaylaköy Mahallesi'ndeki taş ocağı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede görevli gece bekçisi, iş makinelerinden birilerinin mazot çaldığının fark ederek jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kamyonetle kaçmaya çalışan A.Y. B.K. ve A.Ç.'yi yakaladı. Araçta yapılan aramada, çeşitli ebatlarda 19 bidonda, 600 litre mazot bulundu.
Yakalanan A.Ç.'nin şantiyede iş makinesi operatörü, B.K.'nin ise aynı yerde yağcı olarak çalıştığı ortaya çıktı. 600 litre mazotla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325