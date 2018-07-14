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Çalıştıkları fabrikadan 10 ton demir çalan 4 şüpheli adliyede

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, çalıştıkları fabrikadan 10 ton demir çalarak hurdacıya sattıkları ileri sürülen 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde beton ve prefabrik yapı üreten bir...

Çalıştıkları fabrikadan 10 ton demir çalan 4 şüpheli adliyede
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, çalıştıkları fabrikadan 10 ton demir çalarak hurdacıya sattıkları ileri sürülen 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde beton ve prefabrik yapı üreten bir fabrikadan geçen 13 Temmuz'da 10 ton inşaat demirinin çalındığını tespit eden yöneticiler, durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, demirlerin Emlakdere Mahallesi'nde bir hurdacıya satıldığını belirledi.
Hurdacının verdiği eşkalden yola çıkan jandarma, demirleri çalıp, sattıkları ileri sürülen şüphelilerin fabrika çalışan M.A. (39), Ö.A. (27), C.A. (28) ve O.A (26) olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan demirler ise tutanakla fabrikaya teslim edildi.

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