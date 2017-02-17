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Çalıştıkları fabrikadan 1 milyon liralık kumaş çaldılar

BURSA’da daha önceden çalıştıkları tekstil fabrikasından 1 milyon lira değerinde 170 bin metre kumaş çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Merkez Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasından...

Çalıştıkları fabrikadan 1 milyon liralık kumaş çaldılar
BURSA’da daha önceden çalıştıkları tekstil fabrikasından 1 milyon lira değerinde 170 bin metre kumaş çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Merkez Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasından piyasa değeri 1 milyon lira olan 170 bin metre birinci ve ikinci kalite kumaşın çalındığı ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fabrikada 8 yıldır sorumlu olarak çalışan M.D.’nin alınan ifadesinde kumaşlar üzerindeki barkodlar ve kuşakları daha önceden aynı işyerinde çalıştığı H.C.’nin talimatı ile kendisinin söktüğünü; çalışma saatleri dışında fabrikaya gelen Ö.G.'ye ait nakliye aracına H.C. ile birlikte belirli aralıklarla 15-20 kez yüklediklerini söyledi.
Jandarma tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu aynı işyerinde daha önce çalışan T.E.’nin aracılığıyla kumaşların ikinci el kumaş alım satımı yapan Ö.T.’ye satıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren, malın nakliyesini yapan, satışa aracılık eden ve malı satın alan H.C., Ö.G. ,T.E. ve Ö.T. gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.C. ve T.E. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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