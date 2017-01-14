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Çalıştığı midibüsü ateşe verdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da midibüs şoförlüğü yapan Bülent Balcı, araç sahibinin oğluyla telefonda tartışınca minibüsü ateşe verdi. Yanan midibüs kullanılamaz hale geldi. Olay, Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi toplu...

Çalıştığı midibüsü ateşe verdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da midibüs şoförlüğü yapan Bülent Balcı, araç sahibinin oğluyla telefonda tartışınca minibüsü ateşe verdi. Yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi toplu taşıma depolama durağında dün saat 17.30'da meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi denetiminde kent içinde toplu taşıma hizmeti veren 07 ATT 083 plakalı midibüsün alev alev yandığını görenler durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüp durumu kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapan polis ekiplerine, bazı midibüs şoförleri araç sahibinin belediyenin yeni toplu ulaşım sistemine tepki olarak midibüsünü ateşe verdiğini söyledi. Bu sırada olay yerinde yaşananları cep telefonuna kaydeden bir kişi, “Antalya'da para kazanamayan otobüslerin son durumu bu. Bütün ulaşım mutlu olsun adam yaktı arabasını. Bir araca günlük 30 TL kalırsa sonucu budur. Para kazanmadığı için arabasını yaktı" dedi.
SİNİRLE YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ
Ancak midibüsü yaktığı belirlenen şoför Bülent Balcı, polise verdiği ifadede araç sahibinin oğlu Ata Ufuk Atalay ile telefonda tartıştıklarını ve bir sinirle midibüsü ateşe verdiğini itiraf etti.
PARASINI ÖDERSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK
Olayın ardından Atalay ile telefonda bir kere daha görüşen Balcı, aracın parasını ödemeyi teklif ederek barışmak istedi. Bunun üzerine yaklaşık değerinin 50 bin TL olduğu ifade edilen midibüsün parasını ödemesi halinde şoför Balcı'dan şikayetçi olmayacağını belirten Atalay, sosyal medya üzerinden olayın farklı şekilde çarpıtılmasına da tepki gösterdi.

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