Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan şüpheli, tutuklandı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde 2 ay önce iş başı yaptığı iş yerinde kasadan 146 bin TL çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Çağlar B. (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 gün önce Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde temel gıda malzemesi satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Çağlar B., 2 ay önce başladığı iş yerinde yalnız başınayken kasada bulunan 146 bin TL'yi alarak, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden parayı Çağlar B.'nin aldığını saptadı.

Çağlar B, Keçiören'deki evinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çaldığı paranın 100 bin liralık bölümünü iade eden Çağlar B, kalan bölümü harcadığını söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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