Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Çalıştığı iş merkezinde intihar etti

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.  Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre...

Çalıştığı iş merkezinde intihar etti

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti. 
Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevresine borcu nedeniyle bunalıma giren Dursun İ., dükkanını bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan Dursun İ., esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328