Çalıştığı inşaatta yüksekten düşen yalıtım ustası öldü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından, 4 kat aşağıdaki zemine düşen yalıtım ustası Fatih Demiray (38), hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan bir özel okul inşaatında meydana geldi. Yalıtım ustası olan Fatih Demiray, inşaatın birinci katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. Beton kirişe başını çarpan Demiray, 4 kat aşağıdaki zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekibi, Fatih Demiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fatih Demiray'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI