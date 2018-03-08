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Çalıştığı firmanın iş makinesini satmak isterken yakalandı

TEKİRDAĞ'da operatör olarak çalıştığı firmaya ait iş makinesini çalıp, Konya'da anlaştığı firmaya satmak için anlaşan T.Y., polis tarafından yakalandı. İş makinesi ise kamyonla Konya'ya götürülürken Kocaeli'nde ele geçirildi. Tekirdağ'ın...

Çalıştığı firmanın iş makinesini satmak isterken yakalandı
TEKİRDAĞ'da operatör olarak çalıştığı firmaya ait iş makinesini çalıp, Konya'da anlaştığı firmaya satmak için anlaşan T.Y., polis tarafından yakalandı. İş makinesi ise kamyonla Konya'ya götürülürken Kocaeli'nde ele geçirildi.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde inşaat alanında faaliyet gösteren bir firmada operatör olarak çalışan T.Y., iddiaya göre, firmanın bir iş makinesini internet üzerinden satışı çıkardı. Yaklaşık 400 bin lira değeri bulunan iş makinesine Konya'dan A.S. ve H.Y., 40 bin lira karşılığında alıcı çıktı. Müşterilerin teslimden sonra parayı ödeyeceklerini söylemeleri üzerine, T.Y., iş makinesini kiraladığı bir kamyona yükleyerek, Konya'ya yola çıkardı.
Durumu fark eden firma sahibi, polise giderek iş makinesinin çalındığını bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarda, iş makinesinin yüklendiği kamyonun plakasına ulaşarak yerini tespit etti. Tekirdağ ve Kocaeli'deki polis ekipleri, ortak operasyonla kamyonu durdurup, sürücü M.A.'yı gözaltına aldı. Kamyon sürücüsünün iş makinesini T.Y.'nin kamyona yüklettiğini söylemesi üzerine, polis, T.Y.'yi Tekirdağ'da gözaltına aldı.
Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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