Çalışır durumdaki otomobili çaldı, kırmızı ışıkta yakalandı

Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki olay saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Babasına ait otomobille dolaşmaya çıkan Ömer Ali U., aracı çalışır durumda bırakıp Adile Naşit Parkı'nda bir arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Ömer Ali U'nun dalgınlığında faydalanan M.İ., araca binip uzaklaştı. Ömer Ali U.'nun ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgede önlem aldı. Ekipler, M.İ'yi aynı mahallede kırmızı ışıkta beklerken yakaladı. Gözaltına alınan M.İ., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Araç ise sahibine teslim edildi.
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