Çalışanlarıyla tartıştığı mağazayı pompalı tüfekle bastı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 29 yaşındaki Muzaffer K., dün çalışanlar ile tartıştığı mağazaya bugün pompalı tüfekle giderek etrafa 4 el ateş etti. Mağazada büyük panik yaşanırken, ölen ve yaralanan olmadı. Muzaffer K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Muzaffer K., iddiaya göre dün alışveriş yapmak istediği mağazada çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer K. ve çalışanlar birbirlerinden şikayetçi oldu, karakola giderek ifade verdiler.

Muzaffer K., bugün pompalı tüfekle aynı mağazaya giderek havaya ve etrafa 4 el ateş etti. Büyük panik yaşayan çalışanlardan bir kısmı dışarıya kaçarken, bir kısmı içeride kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri geldi. Muzaffer K., polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine direnmeden elindeki silahı bıraktı. Polisin yere yatırarak ellerini kelepçelediği Muzaffer K., gözaltına alındı. Muzaffer K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık ekiplerinin mağazada yaptığı kontrolde yaralanan olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, mağazada inceleme yaparken soruşturma başlatıldı.

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