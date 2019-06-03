Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

Çalıntı yatla kaçmaya çalışan kaçaklar yakalandı

BODRUM (Muğla), ) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koydan çalınan özel bir yatla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı 'Philo' adlı yat, gece saat 00.15...

Çalıntı yatla kaçmaya çalışan kaçaklar yakalandı

BODRUM (Muğla), ) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koydan çalınan özel bir yatla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı 'Philo' adlı yat, gece saat 00.15 sıralarında çalındı. İhbar üzerine yatı bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çalıntı yatı, saat 02.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında tespit etti. Durdurulan yatta 5'i Suriye, 1'i Irak ve 14'ü Filistin uyruklu toplam 20 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen özel yat ise Yalıkavak Limanı'na çekildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328