Çalıntı tekne ile Midilli'ye geçmek isterken yakalandılar

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, 7 metrelik çalıntı ahşap tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Suriyeli, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Kadırga Burnu açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu bir tekne olduğunu farketti. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacıların içinde bulunduğu 7 metrelik ahşap tekne durduruldu. Teknedeki 5'i çocuk, 4'ü kadın 14 Suriyeli, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Küçükkuyu Beldesi'ne getirildi. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda sığınmacılara su ve gıda maddesi ile battaniye dağıtıldı. Yapılan araştırma sonucunda çalıntı olduğu belirlenen ve insan kaçakçıları tarafından sığınmacılara verildiği ortaya çıkan ahşap tekne ise Assos Limanı'na çekilip, bağlandı.



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