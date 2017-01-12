Çalıntı otomobilde 39 kilo esrar ve tabanca ele geçirildi

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da, polislerin 'dur' ihtarına rağmen kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan çalıntı otomobilde 39 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde durumundan şüphelendiği Muhammed K. yönetimindeki 34 UM 7788 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan sürücü Muhammed K., takip sonucu kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 39 kilo esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede otomobilin geçen Çarşamba günü İstanbul'dan çalındığı de belirlendi. Esrar ve tabancaya el koyan ekipler, sürücü Muhammed K. ile yanında bulunan Serhat M., Kasım K. ve Ercan D.'yi gözaltına aldı. Çalıntı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.



FOTOĞRAFLI