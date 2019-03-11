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Çalıntı otomobil polis ekiplerince 10 dakika sonra yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan şüpheli İsmail A., olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 74...

Çalıntı otomobil polis ekiplerince 10 dakika sonra yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan şüpheli İsmail A., olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 74 BT 371 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden Ramazan Çetinkaya durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlatarak, devriyedeki ekiplere haber verildi. Ekipler, 74 BT 371 plakalı otomobili yolda görerek takibe aldı. Şüpheli İsmail A.'nın durumu fark etmesiyle çıkan kovalamacadan yaklaşık 10 dakika sonra otomobil  Şenbel sokak'ta durduruldu. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli İsmail A. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.

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