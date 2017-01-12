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Çalıntı motosikletle gezerken yakalandılar

BOLU'da, çaldıkları motosikletle gezerken yakalanan 3 genç gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde, iddiaya göre 17 yaşındali E.A ile aynı yaştaki V.Ç ve A.Z., Aktaş Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Motosikletin...

Çalıntı motosikletle gezerken yakalandılar
BOLU'da, çaldıkları motosikletle gezerken yakalanan 3 genç gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde, iddiaya göre 17 yaşındali E.A ile aynı yaştaki V.Ç ve A.Z., Aktaş Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Motosikletin sahibinin ihbarı üzerine polis tarafından çalıntı motosikleti bulmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, tarife uyan, plakasız motosiklete binen 3 kişiyi görünce durdurdu. Yapılan incelemede dün çalınan motosiklet olduğu belirlendi. Olayla ilgili E.A. V.Ç. ve A.Z. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri motosiklet üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

 

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