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Çalıntı motosikletle ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı
ADIYAMAN'da, 5 katlı apartmandaki dairelerin önünden ayakkabıları çalan iki çocuk, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlığı gerçekleştirirken kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Olay,...
GÜVENLİK 07.10.2019, 01:14
ADIYAMAN'da, 5 katlı apartmandaki dairelerin önünden ayakkabıları çalan iki çocuk, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlığı gerçekleştirirken kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle 5 katlı siteye gelen iki kişi, iddiaya göre dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan araştırmada iki kişinin yaşları küçük olan M.R.B ve A.D olduğu belirlendi. Yapılan incelemede iki şüphelinin siteye geldiği motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, iki çocuğun adresini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler, çaldıkları ayakkabılar ve motosikletle yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı iki şüpheli sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle 5 katlı siteye gelen iki kişi, iddiaya göre dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan araştırmada iki kişinin yaşları küçük olan M.R.B ve A.D olduğu belirlendi. Yapılan incelemede iki şüphelinin siteye geldiği motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, iki çocuğun adresini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler, çaldıkları ayakkabılar ve motosikletle yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı iki şüpheli sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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