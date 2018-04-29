Çalıntı motosikletle 9 kapkaç yapmışlar

İSTANBUL,()

ŞİŞLİ'DE çaldıkları motosikletle 9 ayrı kapkaç yapan 3 kişi yakalandı.

Fulya ve Harbiye Mahallerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis 3 kişinin kimliklerini belirledi. S.E. (17), B.T. (17) ve V.S.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamada 9 kapkaç olayına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda çalıntı 3 telefon, 1 bıçak ve 3 motosiklet ele geçirildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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