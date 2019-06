Çalıntı kamyonetle büyükbaş çalan 5 kişi tutuklandı

BARTIN’da, çalıntı kamyonetle 3 büyükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın’da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Alaattin Bal’a ait 3 inek, merada otlarken çalındı. Alaattin Bal, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak, hayvanları çalan kişilerin Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde olduğunu tespit etti. Çaldıkları aracı satmaya çalışan V.S. ve İ.S. ile 3 ineği 21 bin TL’ye sattıkları tespit edilen K.Y., M.B., B.D., B.Y. ve S.Ö. gözaltına alındı. Devam eden operasyonda hırsızlık olayları sırasında şüphelilere gözcülük yaptığı belirlenen K.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin birçok suçtan kaydı olduğu ve haklarında arama kararı bulunduğu bildirildi.

Polis, ele geçirilen 3 büyükbaşı Alaattin Bal'a, kamyoneti ise sahibi Bedri Kaya'ya teslim etti.



