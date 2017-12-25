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Çalıntı kamyonetle baz istasyonunun akülerini çaldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesinde, 24 yaşındaki R.B., GSM operatörünün baz istasyonunun 6 aküsünü çaldı. Olayda kullandığı kamyonetin de çalıntı olduğu ortaya çıkan R.B., sevk dildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık,...

Çalıntı kamyonetle baz istasyonunun akülerini çaldı
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesinde, 24 yaşındaki R.B., GSM operatörünün baz istasyonunun 6 aküsünü çaldı. Olayda kullandığı kamyonetin de çalıntı olduğu ortaya çıkan R.B., sevk dildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık, geçen cumartesi gecesi Evri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir GSM operatörünün baz istasyonundaki 6 akünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, çalışma başlattı. Ekipler, olaydan 1 saat sonra hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen 27 D 3365 plakalı kamyoneti Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda durdurdu. Araçta çalıntı aküler ele geçirilirken, sürücüsü R.B. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada kamyonetin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıld

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