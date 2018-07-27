 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Çalıntı eşya operasyonu

AVCILAR'da çalıntı eşyalar gizlendiği belirlenen 6 hurda deposuna eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 34 çuval plastik hammaddesi, 8 koli içerisinde 173 yemek malzemesi, 3 çuval...

Çalıntı eşya operasyonu
AVCILAR'da çalıntı eşyalar gizlendiği belirlenen 6 hurda deposuna eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 34 çuval plastik hammaddesi, 8 koli içerisinde 173 yemek malzemesi, 3 çuval örgü tipi, 2 kompresör, 1 çim biçme makinesi, 3 elektrikli testere, 2 matkap ve 5 vantilatör ele geçirildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro  Amirliği görevlileri, son dönemde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak suç eşyalarını satın alan ve bulunduran kişiler ve işyerleri ilgili istihbarat çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda Yeşilkent Mahallesi’nde hurdacı olarak faaliyet gösteren 6 işyeri hakkında savcılıktan arama kararı alındı. 10 araçla eşzamanlı hareket eden ekipler, belirlenen hurdacılara operasyon yaptı.

ZİNCİR ELEKTRİKLİ TESTERE İLE KESİLDİ

Operasyonda bir binanın zemin katındaki demir kapının kalın zincirle ve iki büyük kilitle kapatıldığı belirlendi. Hurdacının telefonuna ulaşan ekipler, bu kişinin Yalova’da olduğunu belirleyince kapıyı açmak için harekete geçti. Demir kesme makasını kullanan polisler tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca, yakındaki bir oto tamircisindeki elektrikli testereyi getirtti. Elektrikli testere ile sürdürülen operasyonda kalın zincir kesildi. İçeri giren polisler hurda malzemeleri arasında çalıntı olduğu değerlendirilen mal ve malzemelere el koydu.
Toplam 6 adreste eşzamanlı yapılan operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 34 çuval plastik hammaddesi, 8 koli içerisinde 173 yemek malzemesi, 3 çuval örgü tipi, 2 kompresör, 1 çim biçme makinesi, 3 elektrikli testere, 2 matkap ve 5 vantilatör ele geçirildi.

Depo sahipleri hakkında yasal işleme başlandı, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar