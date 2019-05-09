Çalıntı araçla polisten kaçan şüpheli kaza yaptı: 1 yaralı

EDİRNE'de çalıntı hafif ticari araçla polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Y.K., başka bir araca çarparak kaza yapması sonucu yakalandı. Şüphelinin çaptığı aracı kullanan ve yaralanan Cevdet Aktürk, tedavi altına alındı.Edirne'de polis akşam saatlerinde Dilaverbey Mahallesi'nde hafif ticari aracın ters yöne girdiğini fark ederek, 'dur' ihtarında bulundu. Aracın ihtara uymayarak zikzaklar yaparak kaçması üzerine, polis ekipleri de aracı takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polisten kaçan araç, 25 Kasım Stadı kavşağında kapalı kasa minibüse çarparak durdu. Kazada polisin dur uyarısına uymayarak kaçan Y.K., gözaltına alındı. Y.K.'nın çarptığı minibüsün yaralanan sürücüsü Cevdet Aktürk, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polisten kaçan Y.K.'nın kullandığı aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve bırakıldığı yediemin otoparkından bir süre önce çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI