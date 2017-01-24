Çalıntı 23 çuval zeytinle yakalandı

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), () - İZMİR'in Tire ilçesi'nde, iki ayrı kişiye ait bahçeden çaldığı toplam 23 çuval zeytinle yakalanan bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaplan Mahallesi, Sazlık Mevkisi'ndeki iki üreticiye ait bahçeden dün toplam 23 çuval zeytin çalındı. Her iki bahçenin sahibi jandarmaya şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma zeytin hırsızının yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla zeytinleri çalan kişinin bir kamyonet ile kaçtığını belirleyen jandarma, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Şüpheli kamyonet Tire ilçe merkezinde farkedilip, durduruldu. Kamyonetin kasasında çalınan toplam 23 çuval zeytin ele geçidrilirken, R.V. gözaltına alındı. Şüpheli R.V.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, çalınan toplam 23 çuval zeytin tutanakla sahiplerine teslim edildi.