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Çalınan müzik aletlerine kavuşan genç kızlardan polise mini konser

ESKİŞEHİR'de üniversiteli 2 kız öğrenciye ait otomobilin camını kırıp içerisinden fagot ve yan flüt çalan M.A.S. (16) ile M.A. (15) yakalandı. Çalınan müzik aletlerine kavuşan Ekin Özdemir ve Ece Nur Özer, polislere mini bir konser verdi. Tepebaşı...

Çalınan müzik aletlerine kavuşan genç kızlardan polise mini konser
ESKİŞEHİR'de üniversiteli 2 kız öğrenciye ait otomobilin camını kırıp içerisinden fagot ve yan flüt çalan M.A.S. (16) ile M.A. (15) yakalandı. Çalınan müzik aletlerine kavuşan Ekin Özdemir ve Ece Nur Özer, polislere mini bir konser verdi.
Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Bilgili Sokak'ta meydana gelen olayda M.A.S. ve M.A. park halinde duran 26 GS 765 plakalı otomobilin camını kırıp içindeki fagot ve yan flütü çaldı. Otomobilin sahibi Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ece Nur Özer polise başvurarak hırsızların, araçta bulunan kendisine ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan arkadaşı Ekin Özdemir'e ait 2 adet enstrümanı çaldığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin M.A.S. ve M.A. olduğunu belirledi. Ekipleri 2 şüpheliyi evlerinde çalıntı müzik aletleriyle yakaladı. Enstrümanları Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim alan Ece Nur Özer ile Ekin Özdemir, polislere mini bir konser vererek teşekkür etti.

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