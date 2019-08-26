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Çalınan motosikletinin peşinden 2 kilometre koştu
ANTALYA'da bir restoran zincirinde kuryelik yapan T.G.'nin paket götürdüğü adreste park halinde bıraktığı motosikleti çalındı. T.G., GPS'ten takip edilen motosikletini ve çalan kişiyi yakalamak için 2 kilometre peşinden koştu. Polisin...
GÜVENLİK 26.08.2019, 16:01
ANTALYA'da bir restoran zincirinde kuryelik yapan T.G.'nin paket götürdüğü adreste park halinde bıraktığı motosikleti çalındı. T.G., GPS'ten takip edilen motosikletini ve çalan kişiyi yakalamak için 2 kilometre peşinden koştu. Polisin de peşine düştüğü motosiklet park halinde bulunurken, şüpheli kayıplara karıştı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoran zincirinin şubesinde kurye olarak çalışan T.G., gelen siparişi teslim etmek üzere şirkete ait 09 ACM 605 plakalı motosikletle yola çıktı. Memurevleri Mahallesi'ne giden T.G., motosikleti park ederek paketi teslim etmek için apartmana girdi. Bu sırada park halindeki motosiklete binen bir kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Apartmandan çıkan T.G. ise motosikletini göremeyince durumu önce şirketine, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İş arkadaşları T.G.'nin motosikletindeki GPS'ten şüphelinin kaçtığı noktayı bildirdi. T.G. ise bu noktalarda yaklaşık 2 kilometre boyunca koşarak motosikletinin peşinden gitti. Bu sırada motorize yunus ekipleri, kovaladıkları motosikleti Üçgen Mahallesi'nde park halindeyken buldu. Motosikletin bulunduğu haberini alan T.G. koşarak olay yerine geldi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosiklet işlemlerinin ardından T.G.'ye teslim edildi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoran zincirinin şubesinde kurye olarak çalışan T.G., gelen siparişi teslim etmek üzere şirkete ait 09 ACM 605 plakalı motosikletle yola çıktı. Memurevleri Mahallesi'ne giden T.G., motosikleti park ederek paketi teslim etmek için apartmana girdi. Bu sırada park halindeki motosiklete binen bir kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Apartmandan çıkan T.G. ise motosikletini göremeyince durumu önce şirketine, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İş arkadaşları T.G.'nin motosikletindeki GPS'ten şüphelinin kaçtığı noktayı bildirdi. T.G. ise bu noktalarda yaklaşık 2 kilometre boyunca koşarak motosikletinin peşinden gitti. Bu sırada motorize yunus ekipleri, kovaladıkları motosikleti Üçgen Mahallesi'nde park halindeyken buldu. Motosikletin bulunduğu haberini alan T.G. koşarak olay yerine geldi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosiklet işlemlerinin ardından T.G.'ye teslim edildi.
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