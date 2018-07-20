Çalınan küçükbaşlar, polis tarafından bulundu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evin avlusundan 5 gün önce çalınan 9 koyun ve 1 koç, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Nusaybin'in Abdulkadir Paşa Mahallesi, Umut Caddesi üzerinde A.Ş.'ye ait 10 küçükbaş, 5 gün önce hırsızlar tarafından evin avlusundan çalındı. Hırsızlık sonrası Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, küçükbaşların götürüldüğü güzergahtaki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Boş bir arsaya bırakılan 10 küçükbaş, polis ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, 4 kişi kaçtı. Eşkalleri tespit edilen 4 hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı.



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