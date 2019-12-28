Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, ahırdan 10 küçükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Öte yandan koyunların adaklık olarak satıldığı belirlendi.Pamukova'da, 9 Aralık günü Şahmelek Mahallesi’nde Muhammet Tetik’e ait ahırdan 10 küçükbaş çalındı. Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek koyunları Murat Y., Hüseyin D. ve Coşkun Ö.’nün çaldığını belirledi. Şüpheliler jandarmanın operasyonu ile yakalanırken, koyunları Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde oturan A.Ö.’ye sattıkları belirlendi. A.Ö. ise hayvanları adak olarak farklı kişilere sattığını belirtti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Y. ve Hüseyin D. tutuklanırken, C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.