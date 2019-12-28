Son Dakika
Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, ahırdan 10 küçükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Öte yandan koyunların adaklık olarak satıldığı belirlendi. Pamukova'da, 9 Aralık günü Şahmelek Mahallesi’nde...
GÜVENLİK 27.12.2019, 23:37
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, ahırdan 10 küçükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Öte yandan koyunların adaklık olarak satıldığı belirlendi.
Pamukova'da, 9 Aralık günü Şahmelek Mahallesi’nde Muhammet Tetik’e ait ahırdan 10 küçükbaş çalındı. Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek koyunları Murat Y., Hüseyin D. ve Coşkun Ö.’nün çaldığını belirledi. Şüpheliler jandarmanın operasyonu ile yakalanırken, koyunları Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde oturan A.Ö.’ye sattıkları belirlendi. A.Ö. ise hayvanları adak olarak farklı kişilere sattığını belirtti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Y. ve Hüseyin D. tutuklanırken, C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pamukova'da, 9 Aralık günü Şahmelek Mahallesi’nde Muhammet Tetik’e ait ahırdan 10 küçükbaş çalındı. Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek koyunları Murat Y., Hüseyin D. ve Coşkun Ö.’nün çaldığını belirledi. Şüpheliler jandarmanın operasyonu ile yakalanırken, koyunları Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde oturan A.Ö.’ye sattıkları belirlendi. A.Ö. ise hayvanları adak olarak farklı kişilere sattığını belirtti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Y. ve Hüseyin D. tutuklanırken, C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10