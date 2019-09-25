Çalınan 4 milyon 795 bin Euro'nun son şüphelisi yakalandı

ADANA'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro çalınması olayıyla ilgili firari son şüpheli Hasan B. de yakalandı.



Olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi. Aynı şirkette 2013 yılından beri güvenlik amiri olarak çalışan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin para transferi yaptığı sırada, yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye, transfer edilecek paradan 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci, daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapan Ekinci, 25 Haziran'da başka bir para transferi sırasında 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapılırken yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin, diğer çuvalları getirin. Ben bunları kontrol edeyim" dedikten sonra içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan 2 çuvalı alıp, otomobile binerek kaçtı.



Burak Ekinci'nin 2 çuval içindeki 4 milyon 795 bin Euroyu alıp, lüks otomobille kaçış anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Polisin yaptığı çalışma sonucu Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.



İstanbul'da saklandığı tespit edilen Mehmet Emin G. de polisin takibi sonucu gece kulübüne giderken yakalandı. Üzerinde Mahmut Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik ele geçen ve Adana'ya getirilen Mehmet Emin G., sorgusunda, olaydan sonra kendisinin 150 bin lira aldığını, bunun 120 bin lirasını harcadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Emin G. de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ekipler olayın son firari şüphelisi Hasan B.'nin peşine düştü. Yapılan çalışmayla Hasan B.'nin Çukurova ilçesinde bir evde kaldığı saptandı. Adrese baskın düzenleyen polisler, Hasan B.'yi, evinin yakınında bir kafeteryada otururken, beraberindeki 3 kişi ile birlikte yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, 250 bin lira ele geçirildi.



Şüpheli emniyetteki sorgusunda, geriye kalan paranın kensidinde olmadığını, soygundan sonra Burak Ekinci'den 500 bin lira aldığını, bunun da bir kısmını harcayıp geri kalanını dağıttığını söyledi. Hasan B.'nin ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yurt dışına kaçma planı yaptığı da saptandı. Emniyette sorgusu tamamlanan Hasan B. ve saklanmasına yardım eden 3 kişi, adliyeye sevk edildi.



Bu arada, paranın büyük bir bölümüne ise ulaşılamadığı belirtildi.