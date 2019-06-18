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Çalınan 3 büyükbaş, başka ahırdan çıktı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce çalınan 3 büyükbaş, mahalle muhtarı ile jandarmanın takibi sonucu başka ahırda bulundu. Olay, yaklaşık 1 ay önce ilçeye bağlı Dededağı Mahallesi'nde...

Çalınan 3 büyükbaş, başka ahırdan çıktı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce çalınan 3 büyükbaş, mahalle muhtarı ile jandarmanın takibi sonucu başka ahırda bulundu.
Olay, yaklaşık 1 ay önce ilçeye bağlı Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mahalledeki ahırlardan 3 büyükbaş çalındı. Şikayet üzerine Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dededağ Mahallesi Muhtarı Aydın Boz da çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışma sonucu 3 büyükbaşın Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe Sokak'taki ahırda olduğu tespit edildi. Bafra Jandarma Komutanlığı ve Bafra Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği operasyonla 3 büyükbaş ahırdan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ahır sahibi ise hayvanları başka birinden satın aldığını söyledi.

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