Çaldıkları traktörü zeytinliğe saklamışlar

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Halit Cilvez'in evinin önünde park halindeyken çalınan traktörü, Bozdoğan ilçesinde zeytinlikte bulundu.İnşaat firması sahibi Halit Cilvez'in Arif İzgü Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 48 FL 102 plakalı traktörü, geçen 25 Mart'ta saat 23.30'da çalındı. Sabah traktörünü evinin önünde göremeyen Cilvez, polise şikayette bulundu. Polis yağmurlu havada çalınan traktörü bulmak için çalışma başlattı. Traktörün Bozdoğan'ın kırsal Yazıkent Mahallesi yönüne gittiği tespit edildi. Jandarma, traktörü mahallenin 5 kilometre ötesinde olan zeytinlik alanda saklı halde buldu. Traktörü A.Ş. ve G.D.'nin çaldığı belirtilirken, traktörün römorkunun ise bir yakınlarının deposuna koydukları öğrenildi. Traktör hırsızlığı zanlıları A.Ş. ve G.D., jandarma tarafından yakalandı. Traktör, sahibine teslim edildi. A.Ş.'nin hırsızlık ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerinin jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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