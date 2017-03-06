Çaldıkları telefonları kendi işyerlerinde satarken yakalandılar

BOLU'da, gece girdikleri işyerinden çaldıkları 30 bin lira değerindeki telefonu İstanbul'daki işyerlerinde satmaya çalışan 3 kişiden 2'si polis tarafından yakalandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki telefon bayisine gece maske takarak giren 3 kişi, yaklaşık 30 bin lira değerindeki telefonu torbalara doldurarak kaçtı. Soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin İstanbul'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelilerden 30 yaşındaki U.K. ve 22 yaşındaki M.D.'yi, bu kentteki işyerinde çaldıkları telefonları satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.D.'nin üzerinde, soygunu gerçekleştirdiklerinde giydiği kazak olduğu görüldü. 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu kullanma' ve 'Kasten yaralama' dan sabıkaları olduğu belirlenen şüpheliler, Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Polis, kimliği belirlenen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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