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Çaldıkları para ile telefon almaya çalışırken yakalandılar

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, bir işyerinden çaldıkları 2 bin lira ile cep telefonu satın almaya çalışan 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, dün gece saatlerinde Hocaömer Mahallesi'de meydana geldi. Bir konfeksiyoncuya...

Çaldıkları para ile telefon almaya çalışırken yakalandılar

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, bir işyerinden çaldıkları 2 bin lira ile cep telefonu satın almaya çalışan 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde Hocaömer Mahallesi'de meydana geldi. Bir konfeksiyoncuya giren 2 kişi, kasada bulunan 2 bin lirayı alarak kaçtı. Sabah işyerine gelen konfeksiyon sahibi, soyulduğunu anlayıp polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, işyerinde parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin Hüseyin B. ve Emre A. olduklarını belirledi. 
Polis, Gölbaşı Caddesi'nde fark edip takibe aldığı şüphelileri, girdikleri bir işyerinde, çaldıkları para ile cep telefonu satın almaya çalışırken yakalandı. İki şüpheli gözaltına alınırken, paralar sahibine teslim edildi. 

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