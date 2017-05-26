Çaldıkları otomobilleri parçalarken yakalandılar

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, çaldıkları 2 otomobili satmak için parçalara ayırırken suçüstü yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada araçları 4 kişilik bir çetenin çalıp parçalayarak sattığı belirlendi. Polisin çalışması sonucu, Çaygökpınar Köyü yakınındaki ormanlık alana jandarma ile birlikte operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi çaldıkları araçları parçalamaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Araçlardan birini parçladığı belirlenen şüpheliler Ercan A., Yücel D., Emre A. ve Adil Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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