Son Dakika
Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar
BURSA’da hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları motosikleti benzini bitince cadde ortasında ateşe verip kaçtı. Motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, dün gece İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Baykut...
GÜVENLİK 16.12.2019, 13:28
BURSA’da hırsızlık yapan şüpheliler, çaldıkları motosikleti benzini bitince cadde ortasında ateşe verip kaçtı. Motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, dün gece İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Baykut Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, çaldıkları motosikletin seyir halindeyken benzini bitmesi sonucu motosikleti ateşe vererek kaçtı. Motosikletin alev alev yandığını görenler, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri motosikletteki yangını söndürürken, Emniyet ekipleri ise çalıntı motosikletin şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.
Olay, dün gece İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Baykut Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, çaldıkları motosikletin seyir halindeyken benzini bitmesi sonucu motosikleti ateşe vererek kaçtı. Motosikletin alev alev yandığını görenler, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri motosikletteki yangını söndürürken, Emniyet ekipleri ise çalıntı motosikletin şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Beşiktaş
|15
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|17
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10