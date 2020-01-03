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Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttıkları anlar kamerada
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, iş yerlerinden malzeme çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıtmaları ise güvenlik...
GÜVENLİK 03.01.2020, 19:31
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, iş yerlerinden malzeme çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıtmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri trafodan kablo, otolardan akü, iş yerinden hırdavat malzemesi çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 7 farklı hırsızlık olayını Suat B. ve Ayhan S.'nin yaptığını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat B. ile Ayhan S., tutuklandı.
ÇEKÇEKLE TAŞITMIŞLAR
Tutuklanan 2 kişinin işyerlerine girdikleri ve çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen iki tekerlekli araçla taşıttıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların önceki gece Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir elektrik dükkanına da girmeye çalıştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların, görüntülerde zorladıkları kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri trafodan kablo, otolardan akü, iş yerinden hırdavat malzemesi çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, 7 farklı hırsızlık olayını Suat B. ve Ayhan S.'nin yaptığını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat B. ile Ayhan S., tutuklandı.
ÇEKÇEKLE TAŞITMIŞLAR
Tutuklanan 2 kişinin işyerlerine girdikleri ve çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen iki tekerlekli araçla taşıttıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların önceki gece Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir elektrik dükkanına da girmeye çalıştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların, görüntülerde zorladıkları kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
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