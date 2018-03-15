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Çaldıkları kablolardan telleri çıkarma anlarını görüntülemişler

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde iletişim kablolarını çalan hırsızlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ateş yakıp kabloları eriterek bakır telini çıkaran hırsızlar yakalandı. Güneyyaka Mahallesi'nde geçen 6 Mart'ta otomobille...

Çaldıkları kablolardan telleri çıkarma anlarını görüntülemişler
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde iletişim kablolarını çalan hırsızlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ateş yakıp kabloları eriterek bakır telini çıkaran hırsızlar yakalandı.
Güneyyaka Mahallesi'nde geçen 6 Mart'ta otomobille gelen T.D. ve L.T., arazideki iletişim kablolarını balta ve motorlu testere ile kesti. Yaklaşık 250 metre kablo çalan hırsızlar, içindeki bakır teli çıkarmak için yaptıklarını cep telefonuyla görüntüledi. Hırsızlar yanlarında getirdikleri tenekenin için ateş yaktı, kabloları eriterek bakır telleri çıkardı. Gece karanlığında çalışan hırsızların kablolaları kestiklerinin anlaşılmasıyla kurum tarafından jandarmaya bilgi verildi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda T.D. ve L.T. dün yakalandı. Yakalanan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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