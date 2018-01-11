Çaldıkları inekleri satıp, kumar borçlarını ödemişler

KARAMAN'da bir ahırdan 8 inek çaldıkları iddia edilen İlhan Ş., Mahir K. ve Akif Ç., polis tarafından yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, inekleri satıp, kumar borçlarını ödediklerini söyledi.

Olay, geçen 18 Aralık'ta Çeltek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ahırdan 8 ineğin çalınması üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik ve Mobese kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede, çalınan hayvanların bir kamyonete yüklendiği ve aracın da Konya'ya gittiği saptandı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, inekleri çalanların İlhan Ş., Mahir K. ve Akif Ç. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, çaldıkları 8 ineği, bir kesimhaneye sattıklarını ve aldıkları parayla da kumar borçlarını ödediklerini söyledi. Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



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