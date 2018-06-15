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Çaldıkları gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını aldılar

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, hırsızlar çaldıkları 3 gebe ineği silahla vurarak öldürdükten sonra iç organlarını çıkarıp, gövdelerini ve yavrularını aldı. Hayvanların başlarını keserek ormanlık...

Çaldıkları gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını aldılar

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, hırsızlar çaldıkları 3 gebe ineği silahla vurarak öldürdükten sonra iç organlarını çıkarıp, gövdelerini ve yavrularını aldı. Hayvanların başlarını keserek ormanlık alana atan hırsızlar kaçtı.
Lapseki'ye bağlı Beyçayır köyünde hırsızlar, dün gece Adem Ayan'a ait 3 gebe ineği ahırdan çaldı. Sabah ineklerin çalındığını fark eden Ayan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın bölgede yaptığı çalışmada, 3 ineğin kesik başları bulundu. İneklerin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren jandarma, hırsızların ineklerin iç organlarını çıkarıp, gövdelerini ve yavrularını aldığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İneklerin sahibi Adem Ayan, "Bayram öncesi gebe ineklerim çalındı. Doğum yapmak üzereydiler. Bayram öncesi ciğerimiz yandı. Allah bu vahşeti yapanları inşallah cezalandırır. Jandarma konuyu soruşturuyor. İnşallah failler bulunur ve cezalandırılır" dedi.

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