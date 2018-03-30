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Çaldıkları ciple gezerken yakalandılar

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden çaldıkları cipin plakalarını, çalıntı başka otomobile ait plakalarla değiştirip gezen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Karaova Mahallesi'nde oturan bir kişi, geçen 27 Mart Salı günü polise başvurup,...

Çaldıkları ciple gezerken yakalandılar
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden çaldıkları cipin plakalarını, çalıntı başka otomobile ait plakalarla değiştirip gezen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Karaova Mahallesi'nde oturan bir kişi, geçen 27 Mart Salı günü polise başvurup, 20 ES 107 plakalı cipinin çalındığını bildirdi. Cipin model, renk ve diğer bilgilerini alan polis ekipleri, aracın bulunması ve çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün sabah saatlerinde Kuşadası Sanayi Sitesi yakınlarında, aranan cipin model ve renginde 09 FU 186 plakalı cipi fark eden polis, aracı durdurdu. Yapılan incelemede, cipin üzerindeki plakanın, daha önce çalınan başka otomobile ait olduğu, aracın da aranan çalıntı cip olduğu belirlendi. Cipteki S.T. (25) ve B.K. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerden S.T.'nin hırsızlık suçundan poliste çok sayıda suç kaydının olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi. İki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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