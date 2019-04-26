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Çaldıkları çelik kasayı toprağa gömmüşler

ISPARTA, () - ISPARTA'da bir evden çelik kasa çalan ikili, polis operasyonuyla yakalandı. İkilinin boş alana gömdükleri çelik kasa yapılan kazıyla bulunup, sahibine teslim edildi. Sav Beldesi'ndeki bir eve 19 Nisan günü giren hırsızlar,...

Çaldıkları çelik kasayı toprağa gömmüşler

ISPARTA, () - ISPARTA'da bir evden çelik kasa çalan ikili, polis operasyonuyla yakalandı. İkilinin boş alana gömdükleri çelik kasa yapılan kazıyla bulunup, sahibine teslim edildi.
Sav Beldesi'ndeki bir eve 19 Nisan günü giren hırsızlar, evdeki çelik kasayı çaldı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis, parmak izi incelemesi ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin H.A. ve H.K. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ikili  çaldıkları kasayı boş bir alana gömdüklerini söyledi.Çelik kasa, şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan kazıyla gömülü halde bulundu. Kasa sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Öte yandan Sav Beldesi'nin Ayazmana ve Hızırbey Mahalleleri'nde motosiklet hırsızlığı yapan A.K. ve A.İ.O. de yakalandı. İki motosiklet hırsızı da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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