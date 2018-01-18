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Çaldıkları beyaz eşyaları yarı fiyatına satmışlar

DÜZCE'de, bir beyaz eşya mağazası deposundaki 150 adet beyaz eşyayı çalarak 102 adetini yarı fiyatına satan hırsızlar yakalandı. Uzunmustafa Mahallesi'nde bir beyaz eşya mağazasının deposuna giren hırsızlar, çamaşır makinesi, buzdolabı,...

Çaldıkları beyaz eşyaları yarı fiyatına satmışlar
DÜZCE'de, bir beyaz eşya mağazası deposundaki 150 adet beyaz eşyayı çalarak 102 adetini yarı fiyatına satan hırsızlar yakalandı.
Uzunmustafa Mahallesi'nde bir beyaz eşya mağazasının deposuna giren hırsızlar, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın üstü ocak, fırın gibi 150 beyaz eşyayı çaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızların kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla R.A. yakalanırken, ifadesi doğrultusunda çaldıkları eşyaları sakladıkları Yığılca Naşlar Köyü'ndeki eve baskın düzenledi. M.Ö. ve E.P. gözaltına alınırken, evde bulunan 10 buzdolabı, 14 bulaşık makinesi, 21 çamaşır makinesi, 2 fırın, 1 set üstü ocak olmak üzere toplam 48 beyaz eşya ele geçirildi. Şüphelilerin 102 beyaz eşyayı yarı fiyatına sattıkları anlaşıldı.
Ele geçirilen malzemeler beyaz eşya mağazası sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. R.A. ve M.Ö. tutuklanırken, E.P. ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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