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Çaldıkları bakır kabloları internette satarken yakalandılar

SİİRT'te bir iş yerinden çaldıkları bakır kabloları internette satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde M.G.'ye ait işyerinden maddi değeri...

Çaldıkları bakır kabloları internette satarken yakalandılar
SİİRT'te bir iş yerinden çaldıkları bakır kabloları internette satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde M.G.'ye ait işyerinden maddi değeri yüksek olan farklı boyutlardaki 138 metre bakır kablo ile 1 koli 240’lık bağlantı pabucu çalan şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Siirt İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Kayaboğaz köyünde M.G isimli şahsa ait işyerinden maddi değeri yüksek, farklı boy ve ebatlarda toplam 138 metre bakır kablo ile 1 koli 240'lık bağlantı pabucu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştır. Söz konusu olayla ilgili yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, sanal bir alışveriş sitesine fotoğrafları yüklenerek satışa sunulduğu tespit edilen 1 koli 240’lık bağlantı pabucunun çalınan malzemelerden olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüpheli F.K. isimli şahıs ile alıcı kılığına girilerek buluşma sağlanmıştır. Şüpheliden alınan bilgiler doğrultusunda çalıntı 1 koli 240’lık bağlantı pabucu ve bir miktar bakır kablo ele geçirilmiştir. Şüpheli F.K’nın beyanı doğrultusunda olayla ilgili oldukları tespit edilen, A.Y, M.A ve H.A isimli 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, her türlü suç ve suçluyla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

 

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