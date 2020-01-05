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Çaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobilin plakasını 'Evleniyoruz' yazısı ile kapatan şüpheliler, kendilerini fark eden polislerden kaçarken kaza yaptı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Perilikaya Mahallesi'nde geçen hafta cuma...
GÜVENLİK 05.01.2020, 12:40
GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobilin plakasını 'Evleniyoruz' yazısı ile kapatan şüpheliler, kendilerini fark eden polislerden kaçarken kaza yaptı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Perilikaya Mahallesi'nde geçen hafta cuma günü park halindeki otomobil çalındı. Sahibinin ihbarı üzerine polis, bölgede çalışma başlattı. Polis, Şirinevler Mahallesi'nde aynı renk ve modelde, plakası 'evleniyoruz' yazısı ile kapatılan otomobili fark edip, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler hızlarını arttırarak yola devam etti, polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde üst geçit köprüsünün ayağına çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden 1'i aracın içinde, 3'ü ise kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Perilikaya Mahallesi'nde geçen hafta cuma günü park halindeki otomobil çalındı. Sahibinin ihbarı üzerine polis, bölgede çalışma başlattı. Polis, Şirinevler Mahallesi'nde aynı renk ve modelde, plakası 'evleniyoruz' yazısı ile kapatılan otomobili fark edip, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler hızlarını arttırarak yola devam etti, polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde üst geçit köprüsünün ayağına çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden 1'i aracın içinde, 3'ü ise kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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