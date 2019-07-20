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Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp yol kenarına bıraktılar

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, iki gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan özel şirkete ait hafif ticari araç, kapı, kaput ve plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu. Dün akşam saatlerinde Üçüzler...

Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp yol kenarına bıraktılar
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, iki gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan özel şirkete ait hafif ticari araç, kapı, kaput ve plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu.
Dün akşam saatlerinde Üçüzler Mahallesi yakınlarında yol kenarında plaka, kapı ve kaputu bulunmayan hafif ticari aracı görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden jandarma, şase numarasından terk edilmiş aracın, 2 gün önce Bağlar Mahallesi'nden çalınan özel şirkete ait 63 RB 275 plakalı hafif ticari araç olduğunu saptadı.
Jandarma, aracı çalan ve ardından kapı, kaput ile plakasını sökerek yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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