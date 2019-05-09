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Çaldıkları aküleri satıp, uyuşturucu almışlar

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kamyoncular garajında bulunan 15 aracın akülerini çalan 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızların, aküleri satarak, uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Gebze İlçe...

Çaldıkları aküleri satıp, uyuşturucu almışlar

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kamyoncular garajında bulunan 15 aracın akülerini çalan 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızların, aküleri satarak, uyuşturucu madde aldıkları belirlendi.
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Marmara Kamyoncular Garajı'nda TIR ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine araştırma başlattı. Garajda, 24 Nisan'dan itibaren farklı günlerde park halindeki 15 aracın aküleri çalınırken, dün akşam saatlerinde de garajın yakınlarında otomobil sürücüsü durduruldu. Şaban Y., İsrafil A. ve Yavuz Y., gözaltına alınırken, kiraladıkları aracın bagajında son olarak çaldıkları birkaç akü ele geçirildi. Aküler, araçların sahiplerine teslim edildi. Hırsızların, çaldıkları 15 aküyü satarak, uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Şaban Y., İsrafil A. ve Yavuz Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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