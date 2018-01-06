Çaldıkları 200 bin liralık malzemeyi 1000 liraya sattılar

ERZURUM'da bir işyerinden 1000 metre fiber optik kablo, klima ve baz istasyonu sistem kartları çalan 2 kardeş, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Çaldıkları 200 bin lira değerindeki malzemeyi 1000 liraya hurdacıya satan kardeşler tutuklandı.Olay, geçen 30 Aralık'ta sabahın erken saatlerinde merkez Aziziye ilçesindeki sanayi sitesinde bir işyerine meydana geldi. H.K. (17) ve ağabeyi S.K. (19) camını kırarak girdikleri işyerinden yarım saat içerisinde 1 kilometre uzunluktaki fiber optik kablo, klima ile baz istasyonu sistem kartlarını çaldı. İşyeri sahibi, camın kırıldığını ve hırsızlık olduğunu görünce polisi aradı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anını kaydeden güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin peşine düştü. Kimlikleri tespit edilen H.K. ve S.K., gözaltına alındı. Çaldıkları malzemeleri 1000 liraya hurdaya satan iki hırsız, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Kardeşler, 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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