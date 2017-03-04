Çaldığı ziynet eşyasını nişanlısına hediyi olarak verdi

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da arkadaşı Murat Yavuz ile birlikte hırsızlık amacıyla girdiği evden aldığı ziynet eşyalarını, nişanlısı Zeynep G.'ye hediye olarak verdiği iddiasıyla Mazlum Akça ve arkadaşı, polis tarafından kaldığı evde yakalandı. Polis aynı evde bulunan Akça'nın nişanlısı Zeynep G. ile kız arkadaşı N.A.'yı da gözaltına aldı.

Bursa'da Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde geçen hafta 4 eve girerek 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın çalındığı hızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, zanlılardan birinin hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mazlum Akça ile 5 yıl önce hırsızlık amacıyla girdiği evde ev sahibinin gelmesi üzerine 1'nci kattan atlayınca yaralanıp gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan Murat Yavuz olduğunu belirledi.

Polis daha sonra Akça ile Yavuz'un birlikte kaldığı Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'ndeki evini tesbit etti. Bu eve baskın yapan polis, her iki zanlı ile aynı evde bulunan Akça'nın nişanlısı Zeynep G. ile Uludağ Üniversitesi'nde öğrenci olan kız arkadaşı N.A.'yı gözaltına aldı. Polis, evde yapılan aramada bir miktar para ile Akça'nın hırsızlık sonrası Zeynep G.'ye hediye amacıyla verdiği bazı ziynet eşyalarını buldu.

Emniyet MÜdürlüğü'nde sorgulamaları yapılan 4 kişi hırsızlık ve hırsızlık malı almak suçlarından bugün adliyeye sevkedildi.

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