Çaldığı yazar kasayı güvenlik kamerası altında açtı

Muhammet KAÇAR/ RİZE,() – RİZE’de bir şarküteri dükkanına giren hırsız çaldığı yazar kasanın çekmecesini bitişikteki iş yerinin güvenlik kamerası altında açtı.

Kimliği belirsiz bir kişi önceki gün sabaha karşı kilidini kırarak girdiği bir şarküteri dükkanından yazar kasa çekmecesi ile bir miktar kavurma çaldı. Güvenlik kamerası bulunmayan şarküteriden kucağında yazar kasanın çekmecesi ile çıkan hırsız, bitişikteki iş yerinin güvenlik kamerası altında açtığı kasa çekmecesindeki 300 lirayı alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kayıplara karışan hırsızı arıyor.

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